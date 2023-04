Crash Team Rumble - zobaczcie wideo rozpoczynające grę z mnóstwem szalonej akcji

fot. Activision

Na oficjalnym kanale studia Toys for Bob opublikowano nowe wideo z Crash Team Rumble. Nie jest to jednak klasyczny zwiastun, ani też materiał z rozgrywki. Zamiast tego zdecydowano się zaprezentować intro z nadchodzącej produkcji. To efektowny materiał CGI, który pokazuje zmagania znanych i lubianych bohaterów.

Przypominamy, że Crash Team Rumble to spin-off głównej serii. Będzie on nastawiony na sieciową rywalizację dwóch czteroosobowych drużyn. Urozmaiceniem zabawy będą elementy platformowe oraz zróżnicowane umiejętności grywalnych postaci, które podzielone zostały na trzy role. Więcej na temat rozgrywki możecie dowiedzieć się z naszych wrażeń z pokazu gry.

Crash Team Rumble zadebiutuje 20 czerwca na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Produkcja zaoferuje możliwość rozgrywki pomiędzy graczami na różnych platformach.