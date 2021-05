Discord trafi na konsole PlayStation w 2022 roku

fot. Discord

Jim Ryan, prezes Sony Interactive Entertainment, poinformował o nawiązaniu współpracy z firmą Discord, a jednym z jej efektów ma być pojawienie się tej aplikacji na konsolach PlayStation "na początku 2022 roku". Dzięki temu gracze otrzymają kolejny sposób komunikacji głosowej podczas wspólnej gry, która może okazać się szczególnie wygodna podczas zabawy w tytułach oferujących rozgrywkę międzyplatformową. Jednocześnie poinformowano też, że SIE dokonało mniejszościowej inwestycji w Discord, ale kwota tej transakcji nie została ujawniona.

W PlayStation ciągle szukamy nowych sposobów na to, by gracze mogli się ze sobą łączyć, nawiązywać przyjaźnie, tworzyć społeczności i dzielić się doświadczeniami i wspomnieniami. Z uwagi na to cieszymy się mogąc ogłosić nowe partnerstwo z Discord, komunikatorem spopularyzowanym przez graczy i używanym każdego miesiąca przez ponad 140 milionów osób na całym świecie. Nasze zespoły już teraz ciężko pracują nad tym, by połączyć Discord z PlayStation Network. Naszym celem jest połączenie doświadczeń Discord i PlayStation na konsolach i urządzeniach mobilnych na początku przyszłego roku, pozwalając przyjaciołom, grupom i społecznościom spotykać się, bawić i komunikować łatwiej podczas rozgrywki - czytamy w komunikacie.

Aplikacja Discord zadebiutowała w 2015 roku. Obecni dostępna jest na PC, Mac, w przeglądarce oraz na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS.