Rick i Morty niczym retro platformówka. Nietypowa promocja 5. sezonu

fot. Adult Swim

W czerwcu czeka nas premiera kolejnego, 5. sezonu serialu animowanego Rick and Morty. Adult Swim przyzwyczaiło już fanów do naprawdę kreatywnych i zapadających w pamięć działań marketingowych i nie inaczej jest tym razem. W sieci opublikowano dłuższe, trwające około 17 minut wideo zatytułowane Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine, za którego przygotowanie odpowiada Paul Robertson.

Tytułowi bohaterowie trafiają do symulacji, która wyraźnie inspirowana jest klasycznymi grami platformowymi z lat 90, takimi jak np. Mega-Man czy Metal Slug. Materiał zawiera również sporo odniesień do poprzednich sezonów oraz popkultury. Pojawiają się tutaj m.in. Pickle Rick, Zły Morty, Squanchy czy Człek-Ptak. Zobaczcie sami.

Wideo przypadło do gustu fanom i w ciągu zaledwie kilku dni osiągnęło niemal milion odsłon w serwisie YouTube. Nie brak też komentarzy osób, które proszą Adult Swim o stworzenie prawdziwej gry, która będzie wyglądać właśnie tak, jak Rick and Morty in the Eternal Nightmare Machine.