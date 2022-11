Disney - czy Bob Iger planuje sprzedanie firmy?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney

Bob Iger ponownie zasiądzie na stanowisku Dyrektora Generalnego Disneya, zastępując tym samym Bob Chapeka. Według zamieszczonych w sieci informacji, Chapek ustąpił ze stanowiska po tym, jak zarząd Disneya zwrócił się do Igera, aby ten powrócił z emerytury do swojej dawnej roli. Pojawiają się jednak informacje, że mogą to nie być ostatnie zaskakujące ruchy w najbliższym czasie.

Jak podaje The Wrap, powołując się na źródło związane z Disneyem, Bob Iger przez dwa lata swojej obecności na tym stanowisku, szukał będzie możliwości sprzedania Disneya firmie Apple. Były dyrektor wykonawczy Disnenya zgodził się, że byłoby to dla niego zadowalające rozwiązanie: "Byłby ostatnim dyrektorem generalnym w historii Disneya". Źródło zauważa, że Disney i Apple mają podobną tożsamość marki i obie firmy skorzystałyby z fuzji. Disney jest obecnie wyceniany na 180 miliardów dolarów i według raportów, sprzedaż mogłaby napotkać opór ze strony regulacji antymonopolowych.

Ani Disney, ani Apple nie udzieliły na ten moment komentarza dotyczącego tych doniesień. Warto jednak przypomnieć, że Igera łączy przeszłość z firmą Apple. Był bliskim przyjacielem Steve'a Jobsa, założyciela firmy oraz sam twierdził, że gdyby nie śmierć Jobsa w 2011 roku, doszłoby do fuzji obu firm.

fot. Apple