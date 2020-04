Disney ogłasza plan oryginalnych treści Disney+ na nadchodzące lata

Premiera platformy Disney+ odbyła się we Francji 6 kwietnia. W ramach wejścia serwisu do tego kraju, ujawniono szczegółowy plan premier oryginalnych treści, które pojawią się w nadchodzących latach. W kilku przypadkach daty uległy zmianie jeśli chodzi o rok premiery, ale raport utrzymuje, że w 2020 roku widzowie otrzymają między innymi seriale od Marvel Studios The Falcon and the Winter Soldier oraz WandaVision.

Rozpiska uwzględnia tylko nowe oryginalne produkcje, zatem nie dowiemy się z niej, kiedy planowana jest premiera 2. sezonu serialu The Mandalorian. Pamiętajcie też, że notatka prasowa udostępniona mediom mogła zostać sporządzona wcześniej, zatem niewykluczone, że plan zwyczajnie się zmieni i premiery pojawiać się będą w innych terminach. Zobaczcie:

2020

Secret Society of Second Born Royals

Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe

Prop Culture

Safety

Big Shot

The Falcon and the Winter Soldier

WandaVision

Marvel’s 616

Car SOS

2021

Marvel’s Loki

What If... ?

Rogue Trip

Flora & Ulysse

Monsters At Work

Star Wars: The Cassian Andor Series (bez tytułu)

2022