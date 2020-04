Kraina Lodu - Olaf powraca w nowej serii od Disneya tworzonej... zdalnie [WIDEO]

Pandemia koronawirusa wymusiła niejako na wszystkich obcowanie z popkulturą z wysokości kanapy. W tym trudnym czasie każda wypuszczana nowość z ulubionymi bohaterami filmów i seriali jest na wagę złota, a prawdziwą gratkę przygotował Disney i Josh Gad dla fanów Krainy Lodu i Olafa. Jeden z animatorów produkcji oraz właśnie aktor, wykonali krótki materiał... nie wychodząc ze swoich domów.

Disney Animation ogłosiło serię krótkometrażówek pt. At Home With Olaf, która zawierać będzie różne przygody z udziałem ulubionego przez młodszych widzów bohatera. Wspomnianym animatorem jest Hyrum Osmond, zaś Josh Gad ponownie podkłada głos pod Olafa. Obaj artyści pracowali nad projektem z własnych domów. Pierwszy odcinek serii możecie zobaczyć poniżej:

Starting this week, enjoy an all-new original Disney Animation digital series with everyone’s favorite snowman, Olaf. #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev

— Disney Animation (@DisneyAnimation) April 6, 2020