Once Upon a Studio - zwiastun. Musicie to zobaczyć: kultowe postacie z bajek Disneya dzielą jeden ekran!

Fot. Disney

Reklama

Disney pokazało nostalgiczny zwiastun Once Upon a Studio. Zobaczcie sami, jak kultowe postacie z bajek zebrały się razem, by świętować 100 rocznicę studia.

Once Upon a Studio to animowany film krótkometrażowy, który upamiętnia 100-lecie Disney Animation. Produkcja ma być laurką w stronę studia, artystów i fanów. Scenarzysta Trent Correy ku uciesze fanów zapowiedział także, że przy tworzeniu projektu nie użyto AI.

Once Upon a Studio - zwiastun

Warto zwrócić uwagę na fakt, że około czterdziestu aktorów głosowych powróciło w rolach kultowych postaci z bajek Disneya, w tym: Paige O'Hara (Piękna i Bestia), Dwayne Johnson (Maui z Moany) i Josh Gad (Olaf z Krainy Lodu). Twórcy filmu poinformowali, że choć animacja jest zupełnie nowa, to będzie zawierać archiwalne dźwięki, takie jak nagrania Cliffa Edwardsa, czyli głosu Jiminy’ego Cricketa w animowanym klasyku Disneya Pinokio z 1940 roku.

Premiera Once Upon a Studio odbędzie się 15 października na antenie ABC.

Zobacz także:

Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara - Auta zabiły swoich właścicieli, a Tarzan, Elsa i Anna są spokrewnieni