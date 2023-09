Disney - te miejsca zainspirowały słynne bajkowe scenerie. Tak wygląda prawdziwy zamek z Krainy Lodu

Disney100

Nieraz oglądając filmy animowane mamy ochotę choć na chwilę przenieść się na drugą stronę ekranu, by zobaczyć z bliska niesamowite zamki, piękne ogrody i kolorowe miasteczka. Jednak niektóre z tych bajkowych miejsc istnieją naprawdę i nie trzeba przechodzić przez magiczny portal, by je zobaczyć. Nawet jeśli nie są idealną repliką, to właśnie one zainspirowały twórców do stworzenia zapierających dech w piersiach animowanych scenerii.

W związku z tym Buzfeed przygotował listę różnych miejsc z bajek, które zostały zainspirowane przez prawdziwe lokacje, w oparciu o materiały opublikowane przez Disney100. Możecie się z nią zapoznać przez poniższą galerię.

Disney - te miejsca zainspirowały słynne bajkowe scenerie

Na poniższych zdjęciach możecie znajdziecie między innymi zamek w Chambord, który zainspirował wygląd pałacu Elsy i Anny z Krainy Lodu, ogrody w Great Fosters, które w 1935 roku odwiedził Walt Disney i pomogły w stworzeniu scenerii do Alicji w Krainy Czarów, a także Black Forest w Niemczech, które pomogły ożywić rysunkowy las w Królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Zobaczcie sami.