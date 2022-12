Disney planuje zmiany w podejściu do produkcji filmowej i telewizyjnej w 2023 roku

fot. Disney

Ostatnio przekazywaliśmy wam pogłoski, że Marvel Studios chce w drastyczny sposób przeobrazić MCU, co miałoby łączyć się z faktem, że Bob Iger powrócił do Disneya jako nowy-stary szef firmy. Teraz jednak The Direct podaje dalej raport wskazujący, że dotyczyć będzie to działania kreatywnego całego studia.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu ze stanowiska CEO Disneya odszedł Bob Chapek, a zastąpił go z powrotem Bob Iger. Inwestorzy nie byli zadowoleni ze wszystkich wyników, które pod rządami Chapeka pojawiały się w podsumowaniach kwartalnych. W raporcie z wynikami za III kwartał 2022 roku ujawniono, że Disney stracił 1,061 mld dolarów w segmencie odpowiedzialnym za platformy streamingowe (Hulu, ESPN+ i Disney+). Chociaż liczba abonentów platformy Disney+ stale rośnie i przekroczyła na ten moment 164 mln użytkowników na całym świecie, zyski nie są zadowalające i to mimo produkowania seriali w wielkich franczyzach (Gwiezdne Wojny i Marvel). To może oznaczać, że Bob Iger będzie odpowiedzialny za dokonanie zmian, które odmienią ten stan rzeczy.

Z ujawnionego przez Disneya raportu wynika, że plany wydawnicze na 2023 roku będą zdecydowanie szczuplejsze niż miało to miejsce w przeszłości. W planach jest zmniejszenie powstających produkcji produkowanych przez studia Walt Disney Pictures, Marvel, Lucasfilm, Pixar, 20th Century Studios i Searchlight Pictures. Dla porównania, firma w 2021 roku planowała na 2022 rok około 50 tytułów gotowych do realizacji (seriale, programy specjalne oraz produkcje kinowe). Tym razem jednak liczba ta wynosi około 40 tytułów, co jest spadkiem o 20%. Nie jest to może znaczący wynik, ale może wskazywać na zmianę trendu tworzenia każdego roku jeszcze większej liczby produkcji.

Jeśli połączyć to z plotkami o działaniach wokół Marvel Studios, może to oznaczać chęć skupienia się na bardziej jakościowym tworzeniu filmów i seriali. The Direct podaje także, że może to wynikać z chęci odciążenia niektórych oddziałów, a więcej pracy przypadnie ABC Signature, Disney Television Animation i FX productions, które w 2021 roku pracowały nad 145 projektami, natomiast teraz ta liczba szacowana jest na 270 produkcji w 2023 roku. Zobaczymy oczywiście, jak wyjdzie to w praktyce, ale powrót Igera może oznaczać liczne zmiany organizacyjne i operacyjne, co uzasadniałoby jego obecność.

fot. Marvel