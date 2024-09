Disney+ wprowadza blokadę udostępniania kont. Znamy cenę za dodatkowego użytkownika

fot. Disney

Reklama

Disney poinformował, że w tym tygodniu rozszerzył blokadę współdzielenia kont w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Kostaryce, Gwatemali, Azji i Pacyfiku, a także w Europie, w tym również w Polsce. Firma wytłumaczyła, że z jednego konta mogą korzystać tylko osoby, które znajdują się w tym samym gospodarstwie domowym, co właściciel konta. Pozostali użytkownicy muszą wykupić własną subskrypcję lub dodatkowy profil na istniejącym już koncie jako „Dodatkowy użytkownik”, aby nadal korzystać z Disney+.

Disney+ kończy z udostępnianiem kont

Platforma pozwala więc dodać osobę spoza gospodarstwa domowego w ramach „Dodatkowego użytkownika”. W Polsce taki profil kosztować będzie 17,99 zł miesięcznie. Disney+ podkreśla, że na jednym koncie można dodać tylko jednego „Dodatkowego użytkownika”.

Osoby, które do tej pory korzystały z jednego konta Disney+, mogą również wykupić własną subskrypcję, zachowując swój dotychczasowy profil. Właściciele kont mogą przenieść istniejący profil do nowej subskrypcji, aby historia oglądania i ustawienia nie zostały skasowane dla tego profilu. Firma zaznacza, że głównego profilu, a także osób nieletnich i tych ustawionych w trybie „Dziecka” nie można przenieść do nowego konta.

Disney+ uspokaja również osoby, które martwią się, czy będą mogły korzystać z serwisu poza swoim domem, np. w podróży. W razie zalogowania się na innym urządzeniu, takim jak hotelowy telewizor, należy zaktualizować gospodarstwo domowe dla swojego konta, aby móc korzystać z platformy. Na maila z zarejestrowanego konta zostanie wysłane jednorazowe hasło, aby powiązać urządzenie z kontem.