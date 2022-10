Szef Disneya zirytował widzów - uważa, że animacje nie są dla dorosłych? Odpowiedział także na zarzuty

Fot. Materiały prasowe

Bob Chapek, szef Disneya, zirytował część widzów wypowiedzią na temat tego, że rodzice po położeniu dziecka spać, prawdopodobnie nie zdecydują się na obejrzenie kolejnej animacji. Odebrali to tak, jakby CEO uważał, że to medium nie jest przeznaczone dla dorosłych. Poniżej znajdziecie oryginalną wypowiedź i reakcje fanów.

Poza tym Bob Chapek zaadresował oskarżenia pod adresem studia, które dotyczą tego, że Disney - zdaniem części widzów - stał się "too woke". Krytyka nie zatrzyma go przed opowiadaniem różnorodnych historii.

Bob Chapek odpowiada na krytykę

Disney w ostatnim czasie zaczął wprowadzać więcej różnorodności i pozytywnej reprezentacji mniejszości na ekranie. Na przykład do filmu Buzz Astral powrócił pocałunek pary samej płci, a Małą Syrenkę zagra Halle Bailey, czyli ciemnoskóra aktorka. Niektórych to cieszy, inni krytykują studio za bycie "too woke" - polskim odpowiednikiem tego określenia może być poprawność polityczna, użyta w pejoratywnym kontekście.

Bob Chapek postanowił odpowiedzieć na krytykę pod adresem studia podczas wystąpienia na konferencji Wall Street Journal Tech Live. Zwrócił uwagę na fakt, że próbują zaspokoić potrzeby swoich odbiorców, ale także:

Chcemy, by nasze treści odzwierciedlały bogaty, różnorodny świat, w którym żyjemy.

Szef Disneya dodał:

Zawsze mówię, gdy idziesz główną ulicą i patrzysz na zamek, to nie zastanawiasz się, po której stronie politycznego spektrum się znajdujesz. Dzielisz wiarę z innymi w niesamowite aspekty tego, czym jest Disney. I chciałbym użyć Disneya, by zbliżyć do siebie ludzi. Myślę, że zrobimy to przez opowiadanie różnorodnych historii i pokazywanie różnorodnych postaci.

CEO Disneya uważa, że animacje nie są dla dorosłych?

Na Twitterze popularność zyskał filmik, na którym Bob Chapek mówi, że nie wydaje mu się, by rodzice, którzy położyli dziecko spać po obejrzeniu Pinokia, Dumbo czy Małej Syrenki, mieli zamiar włączyć następną animację, tylko raczej wybiorą coś dla siebie. Wielu fanów odebrało to tak, jakby uważał, że animacje nie są dla dorosłych.

Część użytkowników zaczęła odpowiadać na wpis wypowiedzią Guillermo del Toro, który powiedział, że nowy Pinokio nie jest dla dzieci, a nawet znanym cytatem Walta Disneya o tym, że dorośli są i tak tylko dorosłymi dziećmi.

Warto jednak wziąć pod uwagę fakt, że Bob Chapek nie powiedział wprost, że animacje nie są dla dorosłych.

