Disney+ - promocja na start w Polsce. Jaka cena?

fot. materiały prasowe

Disney+ w Polsce pojawi się 14 czerwca 2022 roku. Jaka cena platformy? Według nowej informacji prasowej przygotowano promocję powitalną, która jest dostępna do 13 czerwca 2022 roku do północy. Polega to na tym, że każdy kto zarejestruje się przed podanym terminem, a potem wykupi subskrypcję do 26 czerwca 2022 roku zapłaci 229,90 zł za rok. Będzie więc to opcja tańsza o 60 złotych.

Disney+ - jak skorzystać z oferty

Należy odwiedzić www.disneyplus.com i zarejestrować się, by wyrazić zainteresowanie ofertą. Na stronie dostępny jest pełny regulamin. W dniu startu (14 czerwca 2022 r.), osoby, które się zarejestrowały, otrzymają link do oferty specjalnej.

Oferta powitalna będzie dostępna wyłącznie dla osób, które dokonały rejestracji przed północą 13 czerwca, czyli dzień przed startem platformy.

Disney+ - cena w Polsce

Standardowa cena w dniu premiery Disney+ będzie wynosić 28,99 zł za miesiąc lub 289,90 zł za rok.

Disney+ - filmy i seriale

Na start w platformie Disney+ w Polsce widzowie dostaną seriale ze świata Star Wars oraz MCU. Dostępne będą całe sezony takich produkcji jak Księga Boby Fetta, The Mandalorian, Moon Knight, Hawkeye, Falcon i Zimowy żołnierz, WandaVision i inne. 14. czerwca dostaniemy też pierwsze 4 odcinki Obi-Wana Kenobiego, który światową premierę ma 27 maja. Ostatnie dwa będą normalnie emitowany co tydzień w środę.