Disney+ od 14 czerwca w ofertach Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go

Disney+ z dniem 14 czerwca 2022 roku wreszcie wkroczyło na polski rynek. Platforma oferuje dostęp do filmów i seriali Disneya, Pixara, Marvela, Gwiezdnych Wojen, National Geographic oraz wielu innych.

W dniu premiery usługa streamingowa pojawi się także w ofertach Polsat Box, Plusa, Netii i Polsat Box Go. Grupa Polsat Plus to jedyny operator usług płatnej telewizji i telekomunikacyjny w Polsce, który będzie oferował Disney+.

Dzięki usłudze streamingowej Disney+ można bez wychodzenia z domu nadrobić wielkie hity kinowe, takie jak Cruella, Nasze magiczne Encanto czy To nie wypanda. W serwisie znajdują się także ciekawe seriale: Obi-Wan Kenobi, Moon Knight, Loki czy WandaVision. Co środę będą się także pojawiać odcinki nowej produkcji MCU o nazwie Ms. Marvel. Za to na osoby niezainteresowane ani bajkami, ani superbohaterskim światem, czekają między innymi takie popularne tytuły jak The Walking Dead.