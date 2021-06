Disney zastrzega sobie prawo do nordyckiego boga? Sprawa nie jest tak prosta

fot. Marvel/Disney+

Disney w 2013 roku nie popisał się, gdy próbował zastrzec dla siebie nazwę Dia de los Muertos i ją zmonetyzować. Jest to meksykańskie święto czczące pamięć zmarłych, a korporacja chciała je użyć, by sprzedawać przekąski i zabawki dla dzieci. Powstrzymała ich przed tym petycja na change.org, a nazwę filmu animowanego zmieniono na mniej kontrowersyjne Coco. Nic więc dziwnego, że gdy do Internetu trafił wpis o możliwym objęciu znakiem towarowym Lokiego, jego wyznawcy oburzyli się i byli gotowi wejść na ścieżkę wojenną z Disneyem. Czy jednak naprawdę mają się czego obawiać?

Wszystko zaczęło się od wpisu na Twitterze, w którym użytkownik @YourBoswell zamieścił zrzut ekranu, na którym widać wiadomość, którą przesłał mu portal Redbubble. Jest to strona, na której można sprzedawać koszulki czy kubki z zaprojektowanymi przez siebie wzorami. Używa jej bardzo wielu artystów. Ten, o którym mowa, miał pecha, ponieważ po dwóch latach zdjęto mu wzór o nazwie Low Key Loki z podobizną nordyckiego boga. Do tej pory nigdy nie dostał informacji, żeby naruszał on zasady działania platformy. W zamieszczonym oświadczeniu widać za to, że według Redbubble łamie on prawa należące do Disneya.

https://twitter.com/YourBoswell/status/1405622998313455618

Wieść o tym, że Disney chce objąć znakiem towarowym Lokiego, nie rozeszłaby się szybciej nawet, gdyby miał ją przekazać sam Flash. Skutków takiej decyzji obawiali się i rysownicy, jak i sklepy ezoteryczne, które tworzyły związany z nich kontent z powodów religijnych. Po raz kolejny postanowiono stworzyć petycję na stronie change.org, która tym razem miałaby powstrzymać korporację przed rejestrowaniem imion nordyckich bogów jako znaków towarowych.

Wiele osób krytykujących Disneya online przedstawiało sprawę tak, jakby firma oficjalnie podjęła już kroki prawne, by zastrzec sobie prawa do Lokiego. Jego wyznawcy też gorąco zachęcali do tego, by podpisywać petycję. Korporacja została bardzo ostro skrytykowana. Sprowokowało to też dyskusję na temat wielu rysunków nordyckiego boga, które są sprzedawane w Internecie. Tak jak w przypadku użytkownika @YourBoswell, są wątpliwości czy korzystają oni z wizerunku przedstawionego w MCU, do którego Disney ma prawo, czy inspirują się innymi opisami i wizerunkami Lokiego. Granice zdają się już bardzo mocno rozmyte.

Jednak w przypadku sprawcy tego całego zamieszania, najwyraźniej uznano, że twórca nie inspirował się granym przed Tom Hiddleston bohaterem. Po tym jak jego wpis stał się viralem, Redbubble napisało do niego, by wycofać się ze swojej wcześniejszej decyzji.

https://twitter.com/YourBoswell/status/1407383498827173890

Platforma przeprosiła go i wyjaśniła, że to był błąd z ich strony. Można co prawda dyskutować na temat tego, czy Disney znów nie chciał wywołać wokół siebie kontrowersji wśród wyznawców religijnych, czy zwyczajnie jedna mała pomyłka została rozdmuchana do ogromnych rozmiarów, jak to bywa w Internecie. Natomiast tym razem korporacja zdecydowanie nie zasługiwała na krytykę, jak i fałszywe informacje krążące na ten temat.