Disney+ - premiera w Polsce. Data, cena i inne informacje!

Disney+ w Polsce! Premiera odbędzie się 14 czerwca 2022 roku. Disney oficjalnie ogłosił to w informacji prasowej rozesłanej do mediów. Wówczas platforma zadebiutuje łącznie w 42 krajach i 11 terytoriach.

Disney+ - cena w Polsce

Miesięcznie za subskrypcję zapłacimy 28,99 złotych. Można wykupić subskrypcję na rok w cenie 289,90 złotych.

Disney+ - szczegóły

Korzystać z platformy streamingowej można jednocześnie nawet na czterech urządzeniach. Wybrane tytuły mają funkcję IMAX Enhanced, co oznacza, że obraz jest większy, dostosowany do tego, co oglądamy w kinach IMAX. Jest to szczególnie ważne przy filmach kręconych kamerami IMAX, które wykorzystują tę możliwość dla lepszego efektu.

Na koncie mamy możliwość nieograniczonej liczby pobrań filmów i seriali, gdy chcemy oglądać je offline. Można to robić nawet na dziesięciu urządzeniach. Do tego można stworzyć razem siedem profili, w tym taki specjalnie dostosowany dla dzieci, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców. W Disney+ bowiem są treści także dla dorosłych.

W ofercie Disney+ najbardziej atrakcyjne dla fana popkultury są obecne seriale ze świata Gwiezdnych Wojen (Księga Boby Fetta, The Mandalorian) oraz te nadchodzące, a w planach są takie tytuły jak Andor, Obi-Wan Kenobi czy Star Wars: Ahsoka. Do tego mamy seriale należące do MCU, czyli świata Avengers. W tej grupie są WandaVision, Falcon i Zimowy żołnierz, Hawkeye, Loki i najnowszy Moon Knight. W czerwcu ma premierę kolejny serial Ms. Marvel i najwyraźniej Polacy będą mogli go oglądać na bieżąco. W ofercie są też filmy Marvel Studios, Disneya (w tym nagrodzony Oscarem Encanto), Pixara i 20th Century Studios.

