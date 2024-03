Disney+ szykuje niespodziankę dla polskich fanów. Znamy szczegóły!

foto. materiały prasowe

Fani serii X-Men nie mają w Polsce łatwo. Serial był kiedyś wyświetlany z polskim dubbingiem na nieistniejącym już kanale Fox Kids. Można było tam obejrzeć wszystkie pięć sezonów. Później pierwszy sezon (składający się z 13 odcinków) trafił na DVD. I na tym się skończyło, bo reszta epizodów nie została wydana na tym nośniku. Wybawieniem miała być platforma streamingowa Disney+, ale na niej również można znaleźć tylko 1. sezon. Pozostałe nigdy nie trafiły do ich biblioteki. Jak udało nam się ustalić, ta sytuacja zmieni się 20 marca wraz z premierą serialu X-Men '97. To tego dnia do polskiej oferty trafią brakujące cztery sezony. A to jeszcze nie wszystko! Większość z nich będzie dostępna z polskim dubbingiem. W odcinkach bez dubbingu widzowie dostaną oczywiście polskie napisy.

X-men '97 – o czym jest serial?

To bezpośrednia kontynuacja serialu animowanego z 1992 roku. W świecie pełnym strachu przed wrogimi mutantami rodzi się grupa ludzi o nadzwyczajnych, nieprawdopodobnych umiejętnościach. By mogli oni trenować i doskonalić swoje moce bez obaw o własne życie, Profesor Xavier tworzy dla nich na terenie własnej posiadłości Szkołę Młodych Talentów. Od tej pory jako grupa X-Men muszą walczyć o swoje prawa z nadzieją, że uda im się uczynić świat bezpieczniejszym, a ludzie i mutanci wreszcie będą mogli żyć razem w zgodzie i harmonii. Jednak podczas gdy X-Men pod wodzą swojego mentora walczą o pokój, są też tacy, którzy starają się wyeliminować ludzką rasę, aby zrobić miejsce dla istot wyższych – mutantów. Od tej pory zacięta walka toczy się już nie tylko między dwoma gatunkami, ale i pośród nich.

Akcja X-men '97 zaczyna się po śmierci Profesora Xaviera. Cyclopse stara się dowodzić grupą i szkołą, jak najlepiej potrafi. Okazuje się jednak, że profesor w testamencie zapisał wszystko swojemu najlepszemu przyjacielowi, ale też największemu wrogowi – Maxowi Eisenhardtowi, znanemu jako Magneto.