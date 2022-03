Disney cenzuruje Pixara. Pracownicy oskarżają studio o skracanie wątków LGBT

Pixar

Wokół Disneya od tygodni toczy się debata z uwagi na kontrowersyjną ustawę w stanie Floryda. Choć po wielu dniach i naciskach 11 marca Disney otwarcie stanął przeciwko tej ustawie, która ma polegać na zakazie rozmawiania w szkołach z dziećmi na tematy związane z orientacją seksualną oraz identyfikacją płciową.

Pixar kontra Disney

Wcześniej jednak pracownicy Pixara w wewnętrznym liście opublikowanym przez Deadline wskazują, że podejście Disneya do ukazywania społeczności LGBT nie było najlepsze.

- My w Pixarze osobiście byliśmy świadkami, jak piękne historie, pełne różnorodnych postaci wracały z korporacyjnych ocen Disneya ocenzurowane do zaledwie fragmentów tego, czym były. Prawie każda chwila otwartego ukazywania homoseksualnego uczucia jest wycinana na życzenie Disneya. Bez znaczenia dla nich mają protesty ekipy kreatywnej czy włodarzy Pixara. Nawet, jeśli tworzenie LGBTQIA+ treści byłoby odpowiedzią na dyskryminację na świecie, my tego nie możemy robić.

Na razie ten aspekt nie doczekał się komentarza Disneya.

