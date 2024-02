Diuna 2 - Timothée Chalamet i Denis Villeneuve o kontrowersyjnym gadżecie na popcorn. Czy czerw przypadł im do gustu?

fot. Warner Bros.

Diuna 2 w najbliższym czasie trafi do kin, a fani w USA już mogą zakupić wyjątkowe pojemniki na popcorn w kształcie czerwia. Jednak specyficzny wygląd tego kubełka nie wszystkim przypadł do gustu, wywołując wiele drwi. Nawet w programie rozrywkowym Saturday Night Live wykorzystano go w skeczu.

Timothée Chalamet i Denis Villeneuve o pojemniku na popcorn

Reżyser Denis Villeneuve i odtwórca głównej roli Timothée Chalamet zostali zapytani przez The New York Times o ten wywołujący dużo kontrowersji gadżet. Aktor zerknął na twórcę, po czym obaj nerwowo zachichotali, zanim udzielili odpowiedzi. Villeneuve powiedział:

Nie chcę teraz robić głupich żartów, których będę żałował jutro rano. Ale powiem tak: kiedy to zobaczyłem, pomyślałem: "Jaaasna cholera". Co do k...?! Jednocześnie wywołało to dużą wesołość w Internecie. Może więc jest to pozytywne? To pewnego rodzaju… imponujący projekt.

fot. AMC THEATRES

Z kolei Chalamet dodał:

Nie jestem pewien, czy ten ktoś teraz znajduje się w domu i mówi: "Mój projekt zadziałał doskonale i wszyscy o nim mówią". Lub czuje się on brutalnie urażony tymi reakcjami.

Villeneuve ma nadzieję, że ten pojemnik przyniesie dużo śmiechu i radości widzom w kinach. Ani reżyser ani aktor nie brali udziału w projektowaniu tego gadżetu na popcorn.

