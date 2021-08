Diuna 2 to formalność? Reżyser zabiera głos i krytykuje premierę hybrydową

fot. Warner Bros/Total Film

Dzięki nowemu wywiadowi udzielonego magazynowi Total Film dowiadujemy się, że wbrew informacjom dziennikarzy Diuna 2 może nie być taką formalnością. Reżyser widowiska Diuna Denis Villeneuve twierdzi, że wszyscy w Warner Bros. i Legendary Pictures są na 100 procent chętni, by to zrobić, więc pozostaje on nastawiony optymistycznie do tej ewentualności. Nie jest to jednak wyryte w kamieniu i nie ma pełnej pewności, że na pewno to powstanie. Dodał także, że jest w trakcie pisania scenariusza do ekranizacji drugiej części pierwszego książki Franka Herberta.

- Oni uważają, że aby Diuna 2 nie powstała musiałby być naprawdę fatalny wynik w box office. Oni naprawdę kochają ten film i są z niego dumni, więc chcą to kontynuować. Jestem nastawiony bardzo optymistycznie.

Diuna

Diuna w VOD

Denis Villeneuve otwarcie krytykuje decyzję o premierze hybrydowej filmu Diuna na terenie USA. Nie chce, aby widzowie oglądali jego widowisko na ekranie telewizora.

- Po pierwsze, wrogiem kina jest pandemia. O to w tym chodzi. Rozumiemy, że kino jest obecnie pod wielką presją. Wiem o tym. Wciąż nie jestem jednak zadowolony ze sposobu dystrybucji. Szczerze mówiąc, oglądanie Diuny na telewizorze można porównać do jeżdżenia motorówką w wannie. Dla mnie to jest niedorzeczne. To film, który został stworzony w formie hołdu dla doświadczania historii na wielkim ekranie.

Diuna - premiera w października 2022 roku. W Polsce tylko w kinach. W USA też na platformie HBO Max.