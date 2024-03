Diuna: Część druga - Steven Spielberg ocenia film. Najlepsze science fiction, jakie widział

Warner Bros.

Steven Spielberg oraz Denis Villeneuve, reżyser filmu Diuna: Część druga, byli gośćmi podcastu Gildii Reżyserów zwanego Director's Cut. To właśnie podczas tej rozmowy Steven Spielberg, czyli twórca odpowiedzialny za E.T. czy Bliskie spotkania trzeciego stopnia, zdecydował się ocenić najgłośniejsze widowisko science fiction 2024 roku.

Diuna: Część druga – ocena Stevena Spielberga

Legendarny reżyser nie ograniczył się do prostej oceny. Rozwinął swoją myśl i powiedział, co tak bardzo mu się spodobało.

- To naprawdę jest wizualnie epickie i wypełnione głęboko przyciągającymi postaciami. Dialogów jest tak naprawdę niewiele, gdy spojrzymy na czas trwania filmu. Zdjęcia są malarskie, ale żadne ujęcie nie jest pretensjonalne. Stworzyłeś jeden z najbardziej genialnych filmów science fiction, jakie widziałem.

Spielberg na tym się nie zatrzymał. Wszedł głębiej w analizę tego, co zobaczył na ekranie.

- W tym filmie jest taka tęsknota za wodą. Pomimo tego, ile jest piasku w tej produkcji, to jest on tak naprawdę o wodzie. Świętych wodach, które pragniesz; zielone łąki i niebieska woda życia. Filmowałeś pustynię tak, by przypominała ocean, morze. Czerwie były jak morskie węże.

Opowiedział też o scenie, która wywarła na nim wielkie wrażenie.

- Ta scena, w której Paul surfuje na czerwiu, to jedna z najwspanialszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem.

Do tego pochwalił efekty specjalne przy tworzeniu żniwiarek zbierających przyprawę. Podobały mu się te maszyny w jedynce, ale jego zdaniem w dwójce wyglądają o wiele lepiej. Zapytał Villeneuve'a, czy to dlatego, że Warner Bros. zapłacił za "więcej pikseli" (to znaczy – czy dał więcej pieniędzy na efekty specjalne).

- Te maszyny były niesamowite. Takie też były w pierwszej Diunie. Nie wiem, co się stało, ale zrobiłeś coś, aby teraz miały więcej detali – ten piasek spadający z koparki! To było fantastyczne!

Steven Spielberg powiedział jeszcze, że Villeneuve należy do panteonu reżyserów, którzy budują najlepsze światy w gatunku fantasy/science fiction. Jego zdaniem na tej liście są też takie osoby jak: Georges Méliès, Walt Disney, Stanley Kubrick, George Lucas, George Pal, Ray Harryhausen, Frederico Fellini, Tim Burton, Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Ridley Scott i Guillemo del Toro. Siebie na liście nie umieścił.

Diuna: Część druga jest wyświetlana na ekranach kin.