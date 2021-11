Diuna - Feyd Rautha odegra ważną rolę w sequelu filmu

fot. Warner Bros

Film Diuna był adaptacją zaledwie połowy książki Franka Herberta. Na szczęście powstanie również Diuna 2, na którą czekają fani. W produkcji ma pojawić się kluczowa postać z powieści, Feyd Rautha. Reżyser produkcji, Denis Villeneuve stwierdził w rozmowie z Empire, że to był jego wybór, aby nie pokazywać złoczyńcy w pierwszej części i bardziej eleganckim rozwiązaniem był przedstawienie go w sequelu. Twórca zapowiada, że odegra on bardzo ważną rolę w kontynuacji.

Feyd Rautha to w książce bratanek Barona Harkonnena, który jest równie przebiegły i okrutny, co jego wujek. Spekuluje się, że to właśnie on może być głównym antagonistą drugiego filmu.

Diuna

Ponadto Villeneuve w tym samym wywiadzie wyjawił, że początkowo myślał, aby zakończyć pierwszy film w trochę późniejszym momencie, niż to miało miejsce w wersji kinowej. Dla przypomnienia w finale produkcji Paul i Lady Jessica konfrontują się z Fremenami na pustyni, by ostatecznie do nich dołączyć. Villeneuve stwierdził, że jest w stu procentach przekonany, że zakończył film w odpowiednim momencie, finalizując kwestię przejścia Paula z bycia chłopcem do stania się mężczyzną.