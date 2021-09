Diuna - nowy klip z filmu. Pojedynek jak z książki!

fot. materiały prasowe

Diuna to adaptacja kultowej powieści science fiction autorstwa Franka Herberta. Film jest ekranizacją zaledwie połowy pierwszej książki. Za reżyserię produkcji odpowiada Denis Villeneuve, który napisał również scenariusz wraz z Jonem Spaihtsem i Eric Rothem. W głównych rolach występują Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, David Dastmalchian, Dave Bautista, Josh Brolin, Oscar Isaac, Javier Bardem i Stellan Skarsgård.

Bohaterem jest Paul Atryda, członek poważanego w galaktyce rodu, którego ojciec, Leto, dostaje we władanie planetę Arrakis, na której wydobywany jest melanż, substancja wzmacniająca parapsychiczne zdolności. Wszystko okazuje się spiskiem wrogiego rodu Harkonnenów. Paul i jego matka są zmuszeni uciekać na pustynię. Tam poznają Fremenów, rdzennych mieszkańców planety. Łączą z nimi siły w walce z Harkonnenami.

Do sieci trafił nowy klip z filmu, w którym Paul Atryda (Chalamet) ćwiczy z Gurneyem Halleckiem (Brolin). Scena jest bardzo wierna książkowemu pierwowzorowi, szczególnie pod względem kwestii. Dotyczy to również ochronnego pola, który wydaje charakterystyczne dźwięki, którym warto się przysłuchać. Surowy dźwięk osłony ciała to odgłosy wystrzałów z broni automatycznej, które zostały przefiltrowane, więc słychać tylko pulsujące uderzenia. Następnie zostały przetworzone przez syntezator i powtórzone wiele razy, tak aby tworzyły wibracje.

https://twitter.com/tchalametupdate/status/1433431860336414730

Denis Villeneuve w rozmowie z Vanity Fair opowiedział o głównym bohaterze, którego szkolą na wojownika najbardziej zaufani żołnierze jego rodziny: Duncan Idaho (Jasona Momoa) i Gurney Halleckiem.

Najważniejszą rzeczą w Paulu jest to, że próbuje znaleźć swoje miejsce na świecie. Powinien być mądry i kimś, kto jest starszy nad swój wiek, mimo że wciąż ma ciało 16-latka. Diuna ma w sobie coś z Trzech Muszkieterów, gdzie wokół niego są nauczyciele, którzy są samcami alfa. Są jedynymi przyjaciółmi Paula. Paul wychowywał się jako dziecko w otoczeniu dorosłych, którzy go uczą.

Diuna - premiera w Polsce tylko w kinach 22 października. W USA film będzie mieć premierę hybrydową, czyli jednocześnie wejdzie do kin oraz na platformę streamingową HBO Max.