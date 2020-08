Kyle MacLachlan uważa, że Diuna powinna zostać zaadaptowana jako serial

Universal

Diuna Franka Herberta jest uważana za jedno z największych dzieł literatury science fiction. W 1984 roku do kin trafiła filmowa adaptacja monumentalnej książki, która napotkała wiele problemów i nie została najlepiej przyjęta. W główną rolę Paula Atrydy wcielił się wtedy Kyle MacLachlan. Aktor w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że chciałby zobaczyć trzy lub więcej filmów adaptujących twórczość Herberta, ponieważ jest to spory materiał i ma wielki potencjał na coś więcej niż tylko jeden film. Uważa jednak, że najlepszym rozwiązaniem byłby serial w stylu Gry o tron.

MacLachlan zauważa, że dzieło Herberta jest bardzo specyficzne i trudno jest uchwycić wszystkie kluczowe elementy w medium filmowym, które jest ograniczone czasowo. Według niego trudno jest poświęcić czas wszystkim wątkom i bohaterom. Wspomniał też moment, w którym po raz pierwszy sięgnął po książkę.

Pamiętam, że kiedy zacząłem czytać Diunę po raz pierwszy, dochodziłem do 50 lub 60 strony i musiałem potem wracać do samego początku, aby ulokować wszystkie zdarzenia i bohaterów w odpowiednich miejscach. Jest tutaj tak wiele relacji, które są ważne do zrozumienia całości.

materiały prasowe

Choć aktor proponowałby stworzenie serialu, którego forma dopuszcza na dokładniejszą adaptację materiału źródłowego, wciąż wierzy w reżysera nowej Diuny, Denisa Villeneuve'a.

Nie mogę się doczekać, kiedy to zobaczę. Myślę, że Denis jest wspaniałym filmowcem i zebrał naprawdę świetną obsadę.

W obsadzie produkcji znajdują się Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Zendaya, Oscar Isaac oraz Jason Momoa.

Diuna

Zobacz także:

Premiera w Polsce 18 grudnia 2020.