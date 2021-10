Diuna - prognozy box office nie zachwycają. Premiera w 40 krajach

fot. Warner Bros/Total Film

Dla filmu Diuna to kolejny weekend na świecie, bo do tej pory miał on premierę w 36 krajach, z których zebrał 129,3 mln dolarów. Tym razem superprodukcja o budżecie 165 mln dolarów wejdzie do 40 krajów, w tym do USA oraz Chin, czyli dwóch najważniejszych rynków na świecie. Według prognozy opublikowanej przez portal Deadline globalnie Diuna ma zebrać ponad 70 mln dolarów.

W Ameryce Północnej prognozy nie zapowiadają szału na superprodukcję, bo szacuje się otwarcie w granicach od 30 do 35 mln dolarów. Oczywiście w tym aspekcie mówimy o premierze hybrydowej, bo widowisko od razu trafi do amerykańskiej platformy streamingowej HBO Max, w której każdy subskrybent będzie mógł je obejrzeć. Poza USA mówi się o kwocie 40 mln dolarów, ale kluczowe będą Chiny. W tym kraju zapowiada się na otwarcie w wysokości 20 mln dolarów oraz silną konkurencję ze strony superprodukcji The Battle Of Lake Changjin.

Dziennikarze zaznaczają, że szacunki są trudne do opracowania, zwłaszcza w USA, ponieważ według kin sprzedaż biletów na Diune bije wyniki Nie czas umierać, Czarnej Wdowy czy Shang-Chi. Kiniarze jednak bezpiecznie szacują otwarcie na poziomie 50 mln dolarów. Konkurencja ze strony Venoma 2 i Nie czas umierać będzie odgrywać tutaj rolę, ale ostateczny wynik może być zupełnie inny.

Diuna

Czytamy na Deadline, że Diuna musi zebrać globalnie 300 mln dolarów, aby osoby decyzyjne były zadowolone. Nie jest to jednak kwota umożliwiająca zwrot inwestycji, ale w czasie pandemii i z premierą hybrydową cele włodarzy są inne. Zwłaszcza, że ważna będzie oglądalność w HBO Max oraz jak bardzo wzrośnie liczba subskrybentów dzięki temu filmowi.

Eksperci niepokoją się również, że przez HBO Max kwestia piractwa będzie mieć negatywny wpływ na wysokość wpływów z kin z uwagi.

W USA pojawi się też nowa animacja Ron Usterka, która zbierze słabe 10 mln dolarów. Z uwagi na to, że to jest stricte kinowa produkcja nie jest to dobra wiadomość. Zwłaszcza, że recenzje są pozytyne.