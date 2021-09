Shang-Chi - Simu Liu krytykowany za komentarze na Reddicie

Marvel Studios

Simu Liu jest aktorem niezwykle aktywnym w mediach społecznościowych. Zanim stał się szerzej rozpoznawalną gwiazdą filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, udzielał się na portalu Reddit. Chociaż konto zostało usunięte, w internecie pojawiły się różne zrzuty ekranu, które wywołały zawód wśród wielu fanów Marvela i nie tylko. Nie ma raczej wątpliwości, że konto należało do aktora, ponieważ posiadało jego dane osobowe oraz zostało zatwierdzone przez serwis przy okazji AMA (Ask Me Anything), gdy odpowiadał na pytania związane z serialem Kim’s Convenience.

Wpisy zamieszczane były w przedziale czasowym 2013-2019, a jeden z bardziej kontrowersyjnych pochodzi z 2015 roku. Dotyczy porównania między pedofilią a homoseksualizmem. Niedługo potem w sieci zaczęły krążyć nagłówki oraz informacje pozbawione kontekstu całej wypowiedzi. Na Twitterze zebrała się też grupa użytkowników broniąca aktora i tłumacząca sens jego wypowiedzi, która ma odnosić się do preferencji seksualnych jako uwarunkowanie genetyczne i nie jest poparciem czynów pedofilskich. Pojawiło się też wiele wpisów dotyczących tego, że aktor miał brać aktywny udział w dyskusjach na rasistowskim subreddicie. Simu skomentował tam jeden wpis, ponieważ wspomniany w wątku był serial z jego udziałem Kim's Convenience. Aktor został oskarżony o mowę nienawiści skierowaną do czarnoskórych kobiet, ale te komentarze nie zostały odnalezione.

https://twitter.com/NebsGoodTakes/status/1438670400221630470

https://twitter.com/fleuurlyn/status/1438783839288102918

Aktor nie odniósł się bezpośrednio do krytycznych komentarzy, ale skomentował swój wpis z 2019 roku, w którym również wspomniał swojej "niedojrzałej wersji", która ulegała złości i nienawiści. Dodał jednak, że mentalność ewoluuje, zmieniamy się i dojrzewamy. Wspomniany wyżej wpis aktora z pewnością był niefortunny, ale według wielu komentujących, nie jest to powód, by zmieniać postrzeganie tego, kim obecnie jest Simu Liu.

https://twitter.com/SimuLiu/status/1438671115161903106

https://twitter.com/SimuLiu/status/1118300869869522944

https://twitter.com/Katie_Bee__/status/1438785677492035584