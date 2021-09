Diuna - muzyka z filmu za darmo online. Hans Zimmer zachwyci świat?

fot. materiały prasowe

Wszyscy recenzenci filmu Diuna - ci oceniający pozytywnie i ci troszkę bardziej negatywnie - są zgodni, że muzyka skomponowana przez Hansa Zimmera to jeden z głównych bohaterów historii i jednocześnie jedna z najlepszych prac w karierze słynnego kompozytora, która wywoła ciarki nie tylko podczas seansu, ale także przy słuchaniu klimatycznej muzyki.

Dla Hansa Zimmera jest to powrót do formy. Zrezygnował on z pracy przy Tenet Christophera Nolana, ponieważ Diuna to projekt, o którym marzył jako fan książki. Poświęcił o wiele więcej czasu niż normalnie na pracę, oddając się eksperymentom i kreatywnym próbom, by stworzyć coś, co odda klimat historii Franka Herberta i będzie idealnie współgrać z obrazem, stając się czymś więcej niż tłem.

Diuna - muzyka za darmo

Zobacz także:

Diuna - lista utworów

Dream of Arrakis

Herald of the Change

Bene Gesserit

Gom Jabbar

The One

Leaving Caladan

Arrakeen

Ripples in the Sand

Visions of Chani

Night on Arrakis

Armada

Burning Palms

Stranded

Blood for Blood

The Fall

Holy War

Sanctuary

Premonition

Ornithopter

Sandstorm

Stillsuits

My Road Leads into the Desert

Diuna - kulisy muzyki

- Zależy nam na tym, by stworzyć coś innego, aby była to praca godna książki. Niektóre dźwięki, które tworzymy okażą się totalną porażką, ale cały czas próbuję. Jest ekstremalnie. Jednocześnie jestem też okropny, bo mówię ludziom, że potrzebuję więcej czasu. Doprowadzam do szału całą ekipę Diuny, bo mam tak dużo pomysłów. To zasługa Denisa [reżysera. przyp. red]. Pozwala mi być częścią tego świata. Jest to bardzo inspirujące. Jest tu świetna ekipa do pracy - nie, skreślam "pracy". To świetna ekipa, z którą mogę się bawić - opowiada kompozytor.

Hans Zimmer z taką pasją podszedł do pracy nad Diuną, że stworzył... trzy albumy. Pierwszy towarzyszył książce o kulisach i został udostępniony na początku września 2021 roku. Drugi to oficjalna muzyka z filmu i teraz można ją legalnie i za darmo posłuchać w sieci. Trzeci natomiast nosi tytuł The Art and Soul of Dune. Ten cyfrowy album związany jest z książką pod tym samym tytułem. Trafi on do sieci 22 października 2021 roku.

Diuna właśnie w weekend 17-19 września wchodzi do 24 krajów na świecie. Według pierwszych informacji zebrano 8,5 mln dolarów w pierwszy dzień wyświetlania. Według prognoz z tych rynków osiągnie więcej niż spekulowano, bo powinno wejść na poziom 40 mln dolarów. Czytamy, że przedsprzedaż biletów we Francji, we Włoszech czy w Niemczech bije rekordy popularności i zaskakuje wszystkich.

Diuna - premiera 22 października 2021 roku tylko w polskich kinach.