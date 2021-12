Doktor Strange 2 - w filmie pojawi się postać z Fantastycznej Czwórki? Plotka rozgrzewa fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Doktor Strange 2 miał mieć niedawno robione dokrętki, w tym kilka wartych uwagi cameo. Grafiki koncepcyjne, które wyciekły do Internetu, zdają się potwierdzać, że Patrick Stewart będzie grał wariant Profesora X - co łączy się z komentarzami aktora o spotkaniu się z prezesem Marvel Studios, Kevinem Feigem - jednak kto jeszcze może pojawić się w filmie?

Użytkownik MyTimeToShineHello, który dzielił się przeciekami na Reddicie i opublikował między innymi długą listę zgodnych z prawdą fragmentów z filmu Spider-Man: No Way Home, założył konto na Twitterze i podzielił się naprawdę ciekawą plotką, dotyczącą Doktora Strange'a 2.

Dodali więcej członków Illuminati. Mister Fantastic jest teraz jednym z nich.

https://twitter.com/MyTimeToShineH/status/1472626263777067011

Miałoby to sens biorąc pod uwagę fakt, że Reed Richards należał do tej grupy w komiksach, jednak nie wiemy, kto został obsadzony jako ich przywódca. Może to być ten sam aktor, który wcieli się w postać w nadchodzącym reboocie Fantastycznej Czwórki, jest jednak możliwość, że to Ioan Gruffudd ponownie wcieli się w superbohatera (którego zagrał w Fantastycznej czwórce z 2005 roku).

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Doktor Strange 2 - premiera w maju 2022 roku.

