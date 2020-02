Doktor Strange 2 - reżyser pierwszej części namaścił Sama Raimiego na swojego następcę

Wczoraj w sieci pojawiły się informacje, że twórca trylogii Spider-Man, Sam Raimi, negocjuje reżyserię przyszłorocznego obrazu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Te rewelacje odbiły się głośnym echem wśród wielu fanów MCU; na nowo rozgorzały także pytania o wprowadzenie do Kinowego Uniwersum Marvela alternatywnych światów. Wygląda na to, że cała sprawa ma coraz większą wagę - reżyser pierwszej części ekranowych przygód Najwyższego Maga, Scott Derrickson, już teraz namaścił bowiem Raimiego na swojego następcę. Na Twitterze stwierdził on:

Pracowałem z Samem. To jedna z najmilszych osób w całym tym biznesie, a jako reżyser jest prawdziwą, żywą legendą. Cóż za wspaniały wybór, by to właśnie on przejął Doktora Strange'a!

Amerykańskie portale popkulturowe przypominają, że Raimi swoje zainteresowanie w kwestii dołączenia do MCU zdradził już 5 lat temu. W wywiadzie dla The Week mówił on wówczas:

W mojej opinii Marvel jest już kompletny. Prawdopodobnie nie będą mnie potrzebować. Ale gdyby jednak potrzebowali, zrobiłbym to dla nich z przyjemnością. Cudownie jest być przez kogoś pożądanym.

Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness wejdzie na ekrany kin w Polsce 7 maja przyszłego roku.