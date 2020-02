Doktor Strange 2 - showrunner serialu Loki zajmie się poprawkami scenariusza

Doctor Strange in the Multiverse of Madness zapowiada się jako jedno z ważniejszych widowisk 4. fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Według pogłosek w filmie Doktor Strange miałby wędrować po różnych wymiarach tuż po tym, jak zdolności Scarlet Witch wymkną się spod kontroli. Na ekranie powinno zatem dziać się naprawdę sporo, ale dzieje się też za kulisami filmu. Wcześniej informowaliśmy, że Sam Raimi jest bliski zastąpienia na stanowisku reżysera Scotta Derricksona, a teraz The Hollywood Reporter podaje, że showrunner nadchodzącego serialu Loki zajmie się poprawkami scenariusza do filmu.

Michael Waldron ma zająć się nanoszeniem poprawek do scenariusza napisanego przez Jade Bartlett. Trudno odgadnąć, co dzieje się za kulisami filmu i jak bardzo tego typu sytuacje mogą wpłynąć na jego ostateczny kształt. Tym bardziej, że Marvel Studios w żadnym razie nie komentuje zawirowań, ale Hollywood Reporter spekuluje, że zaangażowanie zarówno nowego reżysera, jak i scenarzysty, może oznaczać większe przeróbki filmu, niż zakładano. Także angaż showrunnera serialu Loki może nie być przypadkowy i zapewne chodzi o powiązania Doctor Strange in the Multiverse of Madness nie tylko z serialem WandaVision, ale też właśnie Loki.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma wejść na ekrany kin 7 maja 2021 roku.