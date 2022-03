Doktor Strange 2 - Benedict Cumberbatch o statusie Avengersa swojego bohatera

Źródło: Marvel

Wielkimi krokami zbliża się premiera widowiska Doktor Strange w multiwersum obłędu. Po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry status drużyny Avengers jest raczej skomplikowany. Gwiazda filmu, Benedict Cumberbatch, w wywiadzie dla The Treatment KCRW, wyjaśnił, w jaki sposób jego postać pasuje do Avengersów MCU, w pewien sposób obalając status Strange'a w grupie. Stwierdził, że będąc tak blisko związanym z bardziej mistyczną stroną historii, wraz z jego naturą jako potężnego maga, Strange jest prawie czymś w rodzaju „drobnego outsidera” , jeśli chodzi o Avengers. Cumberbatch potwierdził, że Strange nie jest dokładnie Avengersem, ponieważ nie jest w "Stark Tower z Nickiem Furym" i innymi, ale aktor zauważył, że nie definiuje to jego postaci. Postrzega to bardziej jako „tylko tytuł zawodowy” i jest po to, by pilnować świata i multiwersum, chociaż wie, że niedługo będzie musiał pracować z innymi bohaterami.

Szczegóły fabuły filmu są trzymane w tajemnicy. Jak sam tytuł wskazuje ważnym elementem historii będzie multiwersum, a raczej komplikacje z nim związane, które spowodował Strange. Bohater zgłasza się po pomoc do Wandy Maximoff w naprawieniu swoich błędów.

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Doktor Strange 2 - obsada i twórcy

W obsadzie produkcji znajdują się wspomniany Benedict Cumberbatch oraz Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez. Reżyseruje Sam Raimi na podstawie scenariusza Michaela Waldrona.

Doktor Strange 2 - premiera filmu w polskich kinach 6 maja.

