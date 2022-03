The Boys domagają się zwiastuna filmu Thor: Miłość i grom. Zabawna akcja

fot. Amazon Prime Video

W sobotę, 12 marca, w sieci zaprezentowano pierwszy zwiastun długo oczekiwanego przez fanów 3. sezonu hitu platformy Amazon, The Boys. Thor: miłość i grom to jeden z tegorocznych projektów Kinowego Uniwersum Marvela. Teraz na profilu na Twitterze serialu Amazona pojawiła się interesująca zaczepka w stronę Taiki Waititiego, reżysera wspomnianego widowiska MCU. Otóż twórcy domagają się, aby reżyser w odpowiedzi na ich zwiastun wypuścił zapowiedź produkcji o Bogu Piorunów. Sam Waititi nie odniósł się jeszcze do tej wiadomości.

Szczegóły fabuły Thor: Miłość i grom są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że tytułowy bohater będzie musiał w produkcji zmierzyć się z Gorrem Rzeźnikiem Bogów. W filmie również Jane Foster ma stać się żeńską wersją Thora i znaleźć się w posiadaniu Mjolnira.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1504214852398723076

W obsadzie znajdują się Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Christian Bale, Jaimie Alexander, Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillan i Pom Klementieff.

Thor: miłość i grom - premiera filmu w kinach w USA 8 lipca 2022.

The Boys - premiera 3. sezonu 3 czerwca.

