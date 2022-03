Doktor Strange 2 - czemu zmieniono reżysera? Kevin Feige odpowiada na plotki

fot. materiały prasowe

Kevin Feige, szef Marvel Studios udzielił wywiadu magazynowi Empire, w którym padł temat zmiany reżysera filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu, Pierwotnie miał go stworzyć Scott Derrickson, autor pierwszej części, ale po jakimś czasie rozstał się z Marvel Studios z powodów różnic kreatywnych.

Doktor Strange 2 - przyczyny zmiany reżysera

Kevin Feige potwierdził, że informacje o różnicach kreatywnych z Derricksonem były przyczyną zmiany.Przyznaje, że uwielbiają go i to ze wzajemnością. Jest świadom jednak tego, że nikt w to wyjaśnienie nie wierzy. Dziennikarz Empire dodał, że według plotek chodziło o to, iż Derrickson chciał zrobić bardziej horror, a Marvel był przeciwny.

- Tak, krążyły informacje, że to była różnica kreatywna między Scottem i Marvelem, ale to jest nieprawda. Uwielbiamy ten pomysł. Naszym zamiarem było to, by Strange poprowadził nas w bardziej przerażającą część tego świata.

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Ostatecznie zastąpił go Sam Raimi, znany z trylogii Spider-Man z Tobeyem Maguirem. Według Kevina Feige jego producenci wykonawczy Eric Carroll i Richie Palmer sprawdzali, kto może być zainteresowany reżyserią. Wówczas to agent Sama Raimiego zaproponował jego kandydaturę. Kevin Feige znał się z Raimim z czasów jego Pajączków, bo wówczas był w ekipie jako jeden z producentów.

- Pomyśleliśmy, że to byłoby niesamowite, ale pewnie nie ma na to szans. Chciał jednak przyjść i się spotkać. Podczas pierwszego spotkania cudownie było znów się spotkać i zobaczyć jego entuzjazm do powrotu do tego świata.

Doktor Strange 2 - premiera w maju 2022 roku w kinach.

