Doktor Strange 2 - Benedict Cumberbatch o trudach kręcenia i nowe zdjęcia z planu

Doktor Strange w multiwersum obłędu będzie jednym z tych wielkich widowisk MCU, które napotkały liczne problemy zakulisowe. Najpierw zmieniono reżysera - Scott Derrickson został zastąpiony przez Sama Raimiego, a Michael Waldron został zatrudniony do napisania nowego scenariusza. Problemów natworzyła też pandemia koronawirusa, która przerywała zdjęcia i utrudniała planowanie harmonogramu.

O trudach realizacji tego filmu z wyżej wymienionych powodów wypowiedziała się gwiazda produkcji, Benedict Cumberbatch.

To było trudne. Będę z wami szczery. Ten film przebył długą drogę. Ale nie w taki sposób, żebym teraz mocno narzekał, taka jest natura miejsca, w którym się znajdujemy. Próba nakręcenia tak ogromnego filmu w warunkach pandemii i opóźnień, które z tego wynikły, częściowo z powodu Psich pazurów, ale także z powodu wszystkiego, co było w kolejce do realizacji i musiało zostać przesunięte przez Marvela. To było trudne dla wszystkich. Poza tym było to niesamowicie przyjemne i nie mniej przyjemne od realizacji pierwszej części.

Do sieci trafił też nowe zdjęcia od kulis, które pokazują nam członków ekipy w maseczkach. Jest też nowa postać grana przez Xochitl Gomez-Deines, która wcieli się w Americę Chavez.

Doktor Strange w multiwersum obłędu

Doktor Strange 2 - obsada i twórcy

W obsadzie produkcji znajdują się wspomniany Benedict Cumberbatch oraz Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez. Reżyseruje Sam Raimi na podstawie scenariusza Michaela Waldrona.

Doktor Strange 2 - premiera filmu w polskich kinach 6 maja.

