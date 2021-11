Doktor Strange 2 - grafika promocyjna filmu daje lepsze spojrzenie na Amerikę Chavez

fot. Marvel Studios / Disney

Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa to kolejne widowisko Kinowego Uniwersum Marvela. Do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze żadnego zdjęcia ani wideo przedstawiającego pierwsze spojrzenie na produkcję. Jednak do sieci trafiła grafika promocyjna, która znajduje się na jednym z gadżetów filmowych. Daje ona lepsze spojrzenie na postać Ameriki Chavez, która pojawi się w filmie. Grafika jest dostępna poniżej.

Szczegóły fabuły produkcji są trzymane w tajemnicy. Jak sam tytuł wskazuje ważnym elementem historii będzie multiwersum. W filmie ponownie skrzyżują się losy Strange'a i Scarlet Witch. Według zapowiedzi głównym czarnym charakterem produkcji ma być między-wymiarowy potwór Shuma-Gorath. Plotki mówią również o pojawieniu się Profesora X.

https://twitter.com/DrStrangeUpdate/status/1455201388078813196

W obsadzie produkcji znajdują się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez.

Doktor Strange 2 - premiera filmu w amerykańskich kinach 6 maja 2022 roku.