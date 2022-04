Doktor Strange 2 - kiedy spadnie embargo? Spojlery stały się największym przekleństwem franczyzy

Doktor Strange w multiwersum obłędu będzie nowym kinowym widowiskiem Marvela. To największe wydarzenie we franczyzie od czasu debiutu filmu Spider-Man: No Way Home. Choć spojlery nie pojawiają się tak często jak w przypadku produkcji o Pajączku, to przecieki fabuły wciąż mogą być dużym zagrożeniem.

W wypadku Spider-Man: No Way Home screenery pokazywały jedynie 40 minut filmu. Choć wydaje się, że Doktora Strange'a 2 nie czeka taki los, to Marvel robi wszystko, by fabuła filmu pozostała sekretem.

Doktor Strange 2 - kiedy spadnie embargo?

Steven Weintraub, redaktor naczelny portalu Collider, podzielił się na Twitterze, że embargo na film Doktor Strange w multwersum obłędu zostanie zniesione 2 maja, w poniedziałek - po uroczystej premierze filmu. Dodatkowo embargo na recenzje zostanie zniesione dopiero 3 maja, we wtorek. Ma to zapewnić brak spojlerów.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - kiedy premiera?

Doktor Strange w multiwersum obłędu - plakat

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera filmu w polskich kinach 6 maja. Czekacie na debiut nowego widowiska MCU?