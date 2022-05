Doktor Strange 2 - materiał od kulis pokazuje usuniętą scenę. Rola Rintraha mogła być większa

Marvel Studios

Doktor Strange w multiwersum obłędu wciąż jest obecny w kinach na całym świecie, a do sieci co jakiś czas trafiają nowe materiały od kulis. Na nowym nagraniu widzimy scenę, w której Wong (Benedict Wong) wspina się na Górę Wundagore i w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy na dużym ekranie, nie jest sam.

Z filmu pamiętamy, że Wong wspinał się po górze samotnie, kiedy został zrzucony z niej przez Wandę. W materiale od kulis widzimy jednak, że miał towarzystwo innych magów z Kamar-Taj, w tym Rintraha. Wcielił się w niego Adam Hugill i widzieliśmy go bardzo krótko w samej produkcji, ale mamy przynajmniej jeden dowód na to, że w montażu usunięto kilka scen z jego udziałem. Być może na wczesnym etapie produkcji planowano, aby w finałowej konfrontacji ze Szkarłatną Wiedźmą, udział wzięło kilku magów więcej. Zobaczcie:

https://twitter.com/DrStrangeUpdate/status/1529160570024382467

Przypomnijmy, że reżyser widowiska, Sam Raimi wspominał po premierze o usunięciu z filmu 30-40 minut materiału, ale nie ma pewności, które sceny zostaną upublicznione po wypuszczeniu produkcji na nośnikach i Disney+.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - nowe zdjęcia