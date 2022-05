Doktor Strange 2 nadal niepokonany w box office. Downton Abbey 2 depcze mu po piętach

fot. Marvel

Doktor Strange w multiwersum obłędu w trzecim weekendzie wyświetlania zbiera na rynku amerykań 31,6 mln dolarów. Tym samym notuje spadek frekwencji o 51% w stosunku do weekendu poprzedniego. Łącznie na tym rynku ma już 342,1 mln dolarów. Ze świata Doktor Strange 2 zbiera 40 mln dolarów z 49 krajów. Tutaj notuje spadek o 53%. Do tej pory udało się osiągnąć 461,1 mln dolarów wpływów. Sumując, na koncie 803,2 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów. Miliard jest w zasięgu filmu MCU.

Amerykanie mogli też obejrzeć jedną nowość w ten weekend, czyli Downton Abbey: Nowa epoka. Udało się zebrać 16 mln dolarów. Ze świata natomiast zebrano 35,6 mln dolarów. Sumując, na koncie zebrano do tej pory 51,7 mln dolarów przy budżecie 40 mln dolarów.

27 maja dominacja Doktora Strange'a 2 dobiegnie końca, bo na ekrany wejdzie Top Gun: Maverick. Według prognoz portalu Box Office Pro ma on zebrać szacunkowo kwotę w granicach od 98 do 125 mln dolarów. Co ciekawe, eksperci szacują też, że łącznie na rynku amerykańskim film zbierze kwotę w granicach od 280 do 395 mln dolarów. Budżet widowiska wynosi 152 mln dolarów.Prognozy dla reszty świata nie są znane.