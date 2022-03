Doktor Strange 2 - te szalone okładki zabiorą Was w sam środek Multiwersum Obłędu

fot. Empire

Amerykański magazyn Empire opublikował w sieci okładki kolejnego numeru, który trafi do sprzedaży już 17 marca. Znalazły się na nich grafiki promujące film Doktor Strange w multiwersum obłędu. Pierwsza z nich wygląda dość typowo i widzimy na niej po prostu tytułowego bohatera, druga jednak jest już zdecydowanie bardziej szalona i pojawiają się na niej także inne postacie - m.in. Scarlet Witch oraz America Chavez, dla której będzie to debiut w ramach MCU.

https://twitter.com/empiremagazine/status/1502329033429819392

Richie Palmer, jeden z producentów filmu, wyjawił też w rozmowie dla D23, dlaczego jego zdaniem America Chavez jest postacią, która idealnie pasuje do nadchodzącego widowiska.

America to ktoś, kogo od dawna próbowaliśmy wprowadzić do MCU. Teraz mamy na to najlepszą okazję, bo "Multiwersum" jest w tytule, a jej moce są włąśnie z tym związane - pozwalają jej na otwieranie przejść do innych uniwersów. To coś, czego ni widzieliśmy w naszych filmach, postać, która potrafi przechodzić z jednego uniwersum do drugiego. To denerwujące dla takich postaci jak Doktor Strange i Wong, których zadaniem jest ochrona tych przejść.

Doktor Strange w multiwersum obłędu trafi do kin już 6 maja tego roku.

Doktor Strange 2 - zdjęcia

Doktor Strange 2 - Scarlet Witch