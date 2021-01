Doktor Strange 2 - prace na planie wstrzymane. Koronawirus znów atakuje

Źródło: Marvel

Wielka Brytania ogłosiła kolejny powszechny lockdown związany ze złą sytuacją spowodowaną COVID-19. Mówiono wówczas, że nie ma to wpływu na prace na planach filmów o seriali. Prawnie producenci wszelkich projektów mogą kontynuować zgodnie z reżimem sanitarnym. Jednak to nie oznacza, że nie mogą podjąć jednostkowych decyzji o wstrzymaniu prac. Tak też się stało z filmem Doctor Strange in the Multiverse of Madness produkowanym przez Marvel Studios.

Informację zdradziła Elizabeth Olsen, która przebywa w Wielkiej Brytanii i gra rolę Wandy. Zawieszono prace na czas nieokreślony. Według informacji aktorki wrócą, gdy sytuacja z koronawirusem się poprawi na terenie Wielkiej Brytanii.

Nie jest wykluczone, że kolejne studia oraz platformy mogą podjąć podobne decyzje.