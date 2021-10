Doktor Strange 2 - Sam Raimi o powodach dołączenia do filmu

fot. Marvel Studios / Disney

W filmie Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa reżyser Sam Raimi powraca za kamerę widowiska superbohaterskiego po ponad 10 latach, gdy nakręcił widowisko Spider-Man 3 z 2007 roku. W rozmowie z portalem Collider twórca powiedział o powodach swojego angażu do nowego projektu MCU. Zdradził, że jego agent zadzwonił do niego i powiedział, że Marvel Studios szuka reżysera kolejnego filmu o Strange'u i są zainteresowani jego kandydaturą. Na początku Raimi zastanawiał się czy nadal mógłby zrobić film superbohaterski po złym przyjęciu Spider-Man 3. Pomyślał, że zdjęcia do takiego widowiska są bardzo wymagające. Po chwili stwierdził, że to wystarczający powód, aby przyjąć propozycję. Poza tym jak powiedział zawsze lubił postać Strange'a i był zadowolony z tego w jakim momencie w MCU go zostawiono.

fot. Marvel Studios

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy, jednak już wiadomo, że w produkcji zobaczymy alternatywne światy, a na drodze Strange'a pojawi się Scarlet Witch. Podobno głównym czarnym charakterem ma być Shuma-Gorath. Plotki mówią również o pojawieniu się w produkcji Profesora X.

Doktor Strange 2 - premiera filmu w USA 25 marca 2022 roku.