Doktor Strange 2 - scenarzysta o filmie MCU. Świat po Avengers: Koniec gry ważnym punktem

Michael Waldron to najgorętsze nazwisko MCU, które idzie śladami Stephena McFeely'ego i Christophera Markusa tworząc więcej niż jeden projekt uniwersum. Jako scenarzysta odpowiada za serial Loki oraz film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a szef Marvel Studios, Kevin Feige jest tak pod wrażeniem jego pracy, że Waldron napisze też produkowane przez niego Gwiezdne Wojny. Sam zaś zdobywał uznanie pracą przy serialu Rick and Morty. Wiemy, że Feige ma wyjątkowego nosa do talentów, co wielokrotnie się sprawdzało, więc najpewniej tak jest i utaj. Scenarzysta w rozmowie z Vanity Fair poruszył kwestię arcyciekawego filmu MCU i serialu Loki. W obu przypadkach poruszył kontekst wydarzeń z Avengers: Koniec gry.

W przypadku Lokiego chodzi o podróże w czasie, które w MCU zostały wprowadzone w Końcu gry. Według Waldrona w filmie zobaczyliśmy podróże w czasie w formie, w jakiej rozumieją je Avengers.

- Podczas prac byłem świadomy, że każdy nas odcinek będzie co tydzień, a fani będą robić dokładnie to samo, co ja bym zrobił, czyli rozkładać to na czynniki pierwsze. Chcieliśmy więc stworzyć logikę podróży w czasie, która jest tak niepodważalna, że jest w stanie być fundamentem dla sześciu odcinków. Mamy tutaj ciekawe koncepty podróży w czasie z gatunku sci fi i nie mogę się doczekać, jak je zobaczą moi koledzy z Rick and Morty.

Loki

Zaś w kontekście Doktora Strange'a 2 istotna jest rzeczywistość po Avengers: Endgame. Chce odpowiedzieć na ważne pytanie.

- Wszyscy ci superbohaterowie żyjący w świecie po Końcu gry mają problem. Jak mają się zmotywować do walki ze złoczyńcami w solowych filmach po takiej bitwie z Thanosem?

Okazuje się, że podczas tworzenia tego tekstu jedną z inspiracji dla niego byłą seria... Indiana Jones.

Gladiatorze Loganie - Dla mnie Doktor Strange to Indiana Jones z peleryną. Jest on bohaterem, który przyjmie cios. Z tego powodu postacie, jak ta Harrisona Forda były tak świetne. Dostawali łupnia. Spójrz na Doktora Strange'a w pierwszym filmie: spuszczano mu łomot, ale nadal dawał radę. Mogę wyjawić, że nasz nowy film to jazda utrzymana bardzo w stylu Sama Raimiego. Jest to wizualnie ekscytujące. W dużej mierze dzięki Johnowi Mathiesonowi, który odpowiadał za zdjęcia w. Wizualny styl naszego filmu będzie czymś, czego jeszcze nie widzieliście w MCU.

Pamiętamy, że swego czasu Scott Derrickson, twórca jedynki, pracował nad sequelem, ale potem rozstał się z Marvel Studios z powodu różnic kreatywnych. Michael Waldron przyznaje, że choć Derrickson pozostawił im pewien fundament historii, on i Sam Raimi zaczęli ją tworzyć praktycznie od zera.

Loki - premiera 9 czerwca w Disney+. Doktor Strange 2 trafi na ekrany w 2022 roku.