Ms. Marvel - superbohaterka MCU została obsadzona

fot. materiały prasowe

Ms Marvel to nowa superbohaterka MCU, czyli świata Avengers, która będzie ważną postacią na nadchodzące lata w filmach i serialach. Portale Deadline oraz Variety informują, że rolę dostała Iman Vellani. Dla nastolatki będzie to debiut aktorski, więc Marvel Studios dostrzegając jej talent podjął odważną decyzję na lata.

Nazwisko Vellani pojawiło się w związku z festiwalem filmowym w Toronto. Była ona członkiem komitetu Next Wave, na który składa się grupa 12 uczniów w wieku od 15 do 18 lat - wybrano ich z grupy młodych entuzjastów i fanów kina. Odpowiadają za program tej części festiwalu. Z uwagi na to, jak Vellani siebie opisała można uznać, że jest fanką MCU, bo na pytanie: "kogo zagrałabyś w filmie?" bez wahania stwierdziła, że chętnie zagrałaby Iron Mana. Było to oczywiście zanim została obsadzona w roli Ms. Marvel. Vellani jest opisywana jako wielka pasjonatka kina.

fot. TIFF

Przypomnijmy, że Ms. Marvel to 16-letnia superbohaterka znana jako Kamala Khan. Jest Amerykanką pakistańskiego pochodzenia, która mieszka w New Jersey. Była pierwszą postacią wyznania muzułmańskiego z własnym komiksem w Marvelu. . Ma polimorficzne moce, czyli potraci rozciągać ciało i zmieniać jego kształt.

Wcześniej Kevin Feige, szef Marvel Studios zapowiadał, że Ms. Marvel pojawi się w serialach i kinowych superprodukcjach. Jest to więc postać, która będzie ważną bohaterka na lata.

Przypomnijmy, że za kamerą serialu Ms. Marvel staną Adil El Arbi i Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy i Meera Menon. Marvel Studios nie komentuje angażu aktorki.