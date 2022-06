Doktor Strange 2 - zakończenie filmu mogło być inne. Produkcja nawiązała do postaci Doktora Dooma

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Film Doktor Strange w multiwersum obłędu, czyli kolejna produkcja MCU o losach komiksowego czarownika, trafiła na platformę Disney+. W finale widowiska możemy zobaczyć Strange'a, któremu na ulicy otwiera się trzecie oko, po jego wizycie w wymiarze Sinister Strange'a. Okazuje się, że mogło ono inaczej wyglądać. Otóż scenarzysta projektu, Michael Waldron, wyjawił, że początkowo myślał, aby na końcu uwięzić naszego, głównego Strange'a w wymiarze Sinister Strange'a. Film kończyłoby ujęcie tego drugiego z trzecim okiem okraszone złowieszczym śmiechem legendy horroru Vincenta Price'a, podobnym do tego z teledysku Thriller Michaela Jacksona.

Natomiast producent widowiska, Richie Palmer, wyjawił, że urządzenie, którym Reed Richards teleportuje się do sali Iluminatów zostało zaczerpnięte wprost z komiksów i jest to nawiązanie do Platformy Czasu Doktora Dooma.

Doktor Strange 2 - usunięta scena

Ponadto do sieci trafiła usunięta scena z produkcji, która cofa się do wydarzeń sprzed pierwszego filmu o Strange'u:

Doktor Strange 2 - zdjęcia

Doktor Strange w multiwersum obłędu - Black Bolt

Do sieci trafiły również oficjalne nazwy czternastu światów, które pojawiły się w produkcji. Oto one: