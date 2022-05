Clea jest brutalniejsza niż Doktor Strange. Najwyższa Czarodziejka nie wyklucza zabijania

Marvel

Clea ma ostatnimi czasy naprawdę sporo pracy w różnych oddziałach Marvela: bohaterka zadebiutowała już w MCU, jak również przejęła od zmarłego Doktora Strange'a funkcję Najwyższego Maga (tudzież Najwyższej Czarodziejki) naszej planety. Wygląda jednak na to, że w świecie komiksów heroina działa w sposób dużo bardziej zdecydowany i brutalniejszy od swojego poprzednika.

Najlepszym na to dowodem stają się materiały promujące zeszyt Strange #3, kolejną odsłonę serii ze scenariuszem Jeda MacKaya i rysunkami Marcelo Ferreiry. W tej opowieści protagonistka cyklu dotrze do gangstera o przydomku The Rose, od którego będzie chciała wydobyć informacje na temat obecnego miejsca pobytu członków kartelu Blasphemy. Ze słów Clei wynika, że dopiero co zamieniła innych przestępców w "krzyczące węże"; taki sam los spotka The Rose, jeśli ten nie zdecyduje się na współpracę - co więcej, bohaterka nie wyklucza nawet odebrania przeciwnikowi życia.

Strange #3 - plansze

Zeszyt Strange #3 wejdzie na amerykański rynek już 1 czerwca.