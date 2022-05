Doktor Strange w multiwersum obłędu - które plotki się nie potwierdziły?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel

Doktor Strange w multiwersum obłędu jest już na ekranach kin. Wiemy więc, które plotki okazały się prawdą – a było ich sporo! Niektóre oczywiście nijak miały się do rzeczywistości, co nie oznacza, że dziennikarze czy ich informatorzy kłamali. Trzeba pamiętać, że w procesie twórczym przewija się wiele pomysłów, które później zostają odrzucone. Przykład? Tom Cruise w roli Superior Iron Mana, do której odniósł się scenarzysta Michael Waldron.

Do tego mieliśmy wyciek fabuły na reddicie, który w większości się potwierdził. Jednak w tym miejscu skupiamy się na wszelkiego rodzaju plotkach, które pojawiały się z różnych źródeł, a dotyczyły ról epizodycznych, wyjętych z kontekstu scen z udziałem Wandy i jej motywacji.

Mogą pojawić się spoilery, więc czujcie się ostrzeżeni.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - plotki