Doktor Strange 2 - Baron Mordo na nowej grafice. Czy to bohater znany z pierwszej części?

Marvel Studios

Doktor Strange w multiwersum obłędu to film, którego fabuła wynika bezpośrednio z wydarzeń z produkcji Spider-Man: Bez drogi do domu. To tam zaklęcie Doktora Strange'a doprowadziło do problemów z multiwersum, które się nie zakończyły i - można spekulować - nie zakończą się również w kolejnym filmie. Wiemy bowiem, że będzie to ważny aspekt MCU, który będzie dalej rozwijany.

Wcześniej do sieci trafiło kilka grafik w wysokiej jakości przedstawiających bohaterów produkcji. Pochodzą one z figurek od Hasbro z serii Marvel Legends, a teraz mamy nowe zdjęcie przedstawiające postać Barona Mordo (Chiwetel Ejiofor). Na pudełku zabawka podpisana jest Master Mordo, więc istnieją tutaj dwie możliwości - od ostatniego spotkania dużo zmieniło się w życiu tej postaci, a może jest wariantem z innego uniwersum. Druga teoria pochodzi z domysłów fanów, którzy widzą w nim postać z innego wszechświata, która należy do drużyny Iluminati w swoim uniwersum. Gdzie jest w takim razie Baron Mordo z głównego uniwersum? Dowiemy się zapewne dopiero podczas seansu. Poniżej możecie zobaczyć grafikę (pierwsze zdjęcie w galerii):

Master Mordo

W obsadzie widowiska są Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez-Deines, Rachel McAdams oraz Chiwetel Ejiofor.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera 6 maja 2022 roku.