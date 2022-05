Doktor Strange 2 - film zbliża się do granicy 700 mln dolarów. Scenarzysta tłumaczy nieobecność mutantów w widowisku

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Marvel

Doktor Strange w multiwersum obłędu notuje znakomity wynik w drugi weekend swojej obecności w kinach. Obraz zanotował spadek wpływów, zarówno w USA jak i na świecie, jednak to nie przeszkodziło w utrzymaniu pozycji lidera w obydwu rankingach. W USA obraz zarobił 61 mln dolarów. Obecnie w Stanach Zjednoczonych widowisko ma już na swoim koncie 291,9 mln dolarów.

Natomiast na świecie produkcja zgromadziła 83,5 mln dolarów, a łącznie poza granicami USA obraz zebrał już 396,2 mln dolarów. Łączny wynik finansowy projektu wynosi obecnie 688,1 mln dolarów.

Zadebiutował nowy szkic koncepcyjny z filmu, przedstawiający alternatywny wygląd Defender Strange'a:

Defender Strange - szkic koncepcyjny

Doktor Strange 2 - mutanci

Ponadto, mimo że w produkcji pojawia się Profesor X jako reprezentant mutantów, to jednak produkcja nie porusza ich tematu. Scenarzysta produkcji, Michael Waldron, w rozmowie z portal ET Online opowiedział, dlaczego zrezygnowano z tematu mutantów w widowisku, chociaż Wanda ma dużo z nimi do czynienia w komiksach, choćby w wydarzeniu House of M. Waldron stwierdził, że były prowadzone dyskusje na ten temat, jednak ostatecznie uznano, że historia z filmu nie potrzebuje mutantów i to nie jest właściwy moment, aby wprowadzić ich w MCU. Gdyby tak się stało, to cała uwaga skupiłaby się na mutantach, a to opowieść o smutku Wandy i jej pogrążeniu się w mroku.