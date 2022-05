Doktor Strange w multiwersum obłędu - Scarlet Witch mogła mieć inny diadem. Kiedy premiera na Disney+?

Marvel

Doktor Strange w multiwersum obłędu wciąż cieszy się wielkim zainteresowaniem fanów na całym świecie. Serwis Deadline prognozuje, że film Sama Raimiego po raz 3. z rzędu obejmie fotel lidera w północnoamerykańskim box office, zbierając na tamtejszym rynku w trakcie trzeciego weekendu wyświetlania ok. 26-28 mln USD. Wygląda na to, że palmę pierwszeństwa na tym polu od najnowszej odsłony MCU przejmie dopiero Top Gun: Maverick.

W sieci pojawiają się nowe informacje na temat produkcji. Grafik Andy Park zaprezentował na swoim koncie na Twitterze szkice koncepcyjne, na których pojawia się Scarlet Witch. Na pierwszy rzut oka materiały są łudząco podobne, lecz gdy przyjrzymy się im lepiej, zauważymy subtelne różnice w wyglądzie diademu antagonistki historii - mowa tu choćby o długości rogów czy kształcie centralnej części przedmiotu. Porównajcie sami:

Scarlet Witch - szkic koncepcyjny

Wygląda na to, że poznaliśmy już dokładną datę premiery filmu w serwisie Disney+. Niemiecki oddział platformy w rozpisce na czerwiec podał, że Doktor Strange 2 pojawi się w ofercie 22.06 - oficjalnego potwierdzenia takiego obrotu spraw z amerykańskiej centrali jeszcze jednak nie ma.

Z kolei firma Funko w ramach przedsprzedaży oferuje możliwość nabycia spoilerowych figurek z produkcji. Pojawiają się tu choćby Kapitan Carter, Martwy Strange, Złowrogi Strange, America Chavez czy walcząca z głównym bohaterem Scarlet Witch.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - figurki Funko

Jeśli seans produkcji macie już za sobą, zachęcamy Was ponownie do zapoznania się z naszą analizą Doktora Strange'a 2, która pozwoli Wam szerzej spojrzeć na to, co wydarzyło się na ekranie:

Księga Vishanti, która stanowi ważną część fabuły filmu, jest znaczącym elementem mitologii Strange'a – tak naprawdę od jego debiutu w latach 60. Bohater często stosuje artefakt na kartach powieści graficznych.