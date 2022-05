Doktor Strange w multiwersum obłędu - John Krasinski przerywa milczenie! Jedno słowo mówi wszystko

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Doktor Strange w multiwersum obłędu kontynuuje swój triumfalny marsz przez kina na całym świecie. Marvel Studios postanowiło uczcić fakt, że najnowsza odsłona Kinowego Uniwersum Marvela już drugi tydzień z rzędu jest liderem globalnego box office'u, zamieszczając w mediach społecznościowych specjalne wideo - znajdziecie je poniżej. Jakby tego było mało, John Krasinski w końcu postanowił przerwać milczenie w kwestii swojego udziału w ekranowej historii.

Aktor, który wcielił się w rolę Reeda Richardsa aka Mistera Fantastic z Ziemi-838 (członka Iluminatów), w swoim stylu postanowił najpierw zażartować z całej sytuacji:

No dobra! Właśnie skończyłem robotę. W końcu wróciłem do miasta i zamierzam udać się do kina. Jest coś, co powinienem obejrzeć?

Gdy jedna z użytkowniczek Twittera zapytała go, co sądzi o produkcji Doktor Strange 2, Krasinski odpowiedział tylko jednym słowem: "Fantastyczny", co jest wyraźnym nawiązaniem do postaci, w którą wcielił się na ekranie.

Serwis ComicBook.com podaje z kolei, że według wstępnych założeń film już w czerwcu powinien trafić na platformę Disney+ - nie jest jednak wykluczone, że Marvel Studios zdecyduje się w tej materii zmienić harmonogram.

Głos w sprawie swojej roli zabrała także Xochitl Gomez, ekranowa America Chavez. Aktorka mówi m.in. o "pozytywnej reprezentacji Latynosów i młodzieży":

Wspaniałe w mojej postaci jest to, że wersja Ameriki z MCU ma 14 lat - tyle samo, co ja w trakcie pracy na planie. Zagrałam więc swoją rówieśniczkę, a to naprawdę duża sprawa, ponieważ wielu nastolatków nie czuje swojej reprezentacji na ekranie - w 15-latków najczęściej wcielają się przecież 20-latkowie. (...) Cały świat jest przeciwko Americe, ale ona wciąż żywi nadzieję i dlatego chcesz jej kibicować. To naprawdę pozytywna reprezentacja Latynosów i młodzieży.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Marvel Studios (@marvelstudios)

Jeśli jesteście już po seansie, koniecznie zapoznajcie się z naszą analizą filmu, w której wyłuszczyliśmy wszystko to, co mogliście na ekranie przegapić: