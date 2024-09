Kto zagra złoczyńcę w 2. sezonie Doktora Who? To zdobywczyni nagrody Emmy

fot. Disney+

W 2. sezonie Doktora Who do swoich ról powrócą Ncuti Gatwa, Millie Gibson (jako Ruby Sunday) oraz Varada Sethu (jako towarzyszka Doktora Who - Belinda Chandra). Teraz Deadline podał, kto wcieli się w złoczyńcę nadchodzącej serii, która będzie mieć premierę w 2025 roku.

Archie Panjabi w 2. sezonie Doktora Who

Według serwisu w złoczyńcę w 2. sezonie popularnego serialu wcieli się Archie Panjabi. To zdobywczyni nagrody Emmy za drugoplanową rolę Kalindy Sharmy w Żonie idealnej. Ostatnio mogliśmy też ją oglądać w serialach Most zbrodni, W powietrzu, Katastrofa oraz Snowpiercer. Występowała również w Blindspot: Mapa zbrodni. Nie podano żadnych informacji o postaci, którą zagra Panjabi. BBC i Disney+ nie skomentowało tych doniesień.

Fot. Apple TV+ // Archie Panjabi w serialu "W powietrzu"

Zanim jednak w telewizji i na platformie zadebiutuje 2. sezon to w czasie Świąt Bożego Narodzenia zostanie wyemitowany odcinek specjalny pt. Joy to the World. W nim oprócz Gatwy zobaczymy Nicolę Coughlan jako Joy.

Za produkcję Doktora Who odpowiada Bad Wolf wraz z BBC Studios. Russell T Davies jest showrunnerem, producentem wykonawczym i scenarzystą. Pozostali producenci wykonawczy to Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner i Jane Tranter.